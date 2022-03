Detenen a la Seu un andorrà de 39 anys en recerca per atemptat a l'autoritat i amb antecedents per contraban

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de març de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dilluns a la Seu d'Urgell un andorrà de 39 anys sobre qui pesava una ordre de recerca i detenció per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, reclamat pel Jutjat d'Instrucció número 1 de la Seu des del 24 de febrer d'aquest any. El detingut té antecedents policials per diversos delictes relacionats amb el contraban de tabac.

Els fets van passar aquest dilluns a les 9.30 hores, quan els agents van detenir a J.M.G.R., de 39 anys i nacionalitat andorrana, que era reclamat per una ordre de requisitòria nacional per un delicte d'atemptat contra l'autoritat. La Guàrdia Civil ha destacat que, entre els seus antecedents, hi figura una detenció el 2007 quan portava 10.000 paquets de tabac de contraban en una furgoneta. A més, els agents han ressaltat la implicació de l'home en uns fets ocorreguts el passat 5 de febrer a Prullans, quan va aconseguir fugir després que la Guàrdia Civil localitzés 52.520 paquets de tabac a l'interior d'un camió, valorats en més de 192.000 euros.

El detingut, juntament amb les diligències policials, va ser lliurat al Jutjat número 1 de la Seu d'Urgell, que en va ordenar el seu ingrés a la presó.