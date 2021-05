Detingut per amenaçar de mort a través d'una xarxa social

Andorra la VellaLa policia va detenir dijous passat un home resident a Escaldes Engordany per ser el presumpte autor d'un delicte contra la llibertat. L'arrestat hauria amenaçat de mort una altra persona a través d'una xarxa social. En el missatge de text, l'arrestat hi adjuntava una fotografia d'una arma de foc. Com que els agents no van poder determinar si aquesta arma era o no era real van procedir a controlar el subjecte i detenir-lo.

L'esmentada és una de les 19 detencions efectuades pel cos d'ordre durant la setmana passada. Un altre arrest s'ha practicat aquest diumenge al migdia a la frontera del riu Runer. Dos homes residents, de 30 i 37 anys, han estat detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública, per intentar introduir al Principat més de 5 grams de cocaïna en un turisme particular.

En el llistat de detencions també se n'inclouen dues per presumptes delictes contra el patrimoni. Una d'elles succeeix a Andorra la Vella, on una dona resident de 43 anys és arrestada com a presumpte autora dels delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Dijous passat la van detenir després que havia estat denunciada per haver efectuat diversos pagaments i reintegraments des del mes de gener d’enguany, amb una targeta de crèdit de la qual no era la titular, amb un perjudici causat de més de 6.000 euros. La detinguda és empleada domèstica de la víctima –una persona d’edat avançada–, a qui li feia les compres generals per a la llar, tenint accés a utilitzar la targeta, aprofitant per fer-ne un ús il·lícit en benefici propi, segons el comunicat policial.

Aquesta setmana passada també hi ha hagut set detencions per la comissió, presumptament, de delictes contra la seguretat del trànsit. Destaca la d'aquest diumenge, a les 20 hores, d'un home resident de 39 anys que dona positiu en el control d'alcoholèmia, de 2,43 grams d'alcohol per litre de sang, quan el límit penal és de 0,80 g/l. El conductor també acaba sent detingut per desobediència perquè en un primer moment fa cas omís a les indicacions dels agents del control i, en comptes d'aturar-se, s'escapa.