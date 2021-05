Petit incendi en un edifici d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEls bombers han extingit aquest diumenge al migdia un petit incendi que s'ha declarat a Escaldes-Engordany, concretament en un edifici de l'avinguda del Pessebre. Tal com han confirmat efectius del cos, cap a les 13.36 hores s'ha rebut una alerta corresponent a una columna de fum que sortia de la xemeneia d'un habitatge. Sortosament, les flames no han anat més enllà del tub de la xemeneia i s'ha pogut extingir ràpidament. En aquest sentit, els cossos especials expliquen que no hi ha hagut danys materials ni personals, per la qual cosa no ha estat necessari evacuar els veïns.

Fins al lloc dels fets s'han traslladat tres dotacions dels bombers formades per dos camions d'aigua i un camió escala. A més a més, també s'ha desplaçat una ambulància i diversos efectius del servei de circulació comunals per tal d'evitar aglomeracions de vehicles mentre es duia a terme l'actuació.