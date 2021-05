Apedreguen una excavadora en un ‘botellot’ als Cortals d’Encamp

EncampUna excavadora que obria una rasa prop del Prat dels Orris, als Cortals d'Encamp, ha estat objecte d'un nou acte de vandalisme a la parròquia. Els fets haurien ocorregut la nit d'aquest dissabte a diumenge, quan un grup de persones que participaria en un 'botellot' haurien llençat pedres contra els vidres de la màquina, causant importants danys a la mateixa.

La Policia ha obert una investigació per identificar els autors de la bretolada. També el comú d'Encamp ha mostrat la seva preocupació ja que els fets han tingut lloc molt a prop d'una instal·lació de captació d'aigua que abasteix el poble, tot i que aquest equipament no ha sofert cap desperfecte.

Veïns de la zona i diversos excursionistes han alertat la Policia aquest diumenge al matí després de recollir gots i ampolles espargits per la zona. La Policia ha recordat que ha incrementat els controls en totes les parròquies per aturar l'augment de 'botellots' registrat en les darreres setmanes, raó per la qual algunes d'aquestes trobades se celebren cada cop en llocs més allunyats dels centres urbans.