Detinguts dos homes amb més de 2.800 paquets de tabac valorats en 10.000 euros

Andorra la VellaEl Cos de Policia va detenir aquest dissabte dos homes no residents de 21 i 47 anys per contraban de tabac valorat en 10.000 euros. La intervenció, que va tenir lloc a les 18.40 hores a Ordino, va ser possible gràcies al requeriment dels agents per part del Cos de Duana, que va constatar com dins del seu vehicle, matriculat a França, els dos homes transportaven 2.870 paquets de tabac. Així doncs, els dos detinguts estan acusats com a presumptes autors d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic.

Aquesta és una de les 20 detencions que el cos d'ordre ha realitzat al llarg de la darrera setmana (del 2 al 8 d'agost). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (15) i altres delictes (5).

D'altra banda, la policia també va detenir dijous a dues persones a Encamp i al Pas de la Casa. La primera detenció, que es va dur a terme a les 8.58 hores a Encamp, correspon a un home resident de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia -crebantament d'una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-, i la segona, realitzada al Pas de la Casa a les 19.15 hores, a un home no resident de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d'expulsió administrativa-.