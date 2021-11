Detinguts per traficar amb marihuana a Sant Julià

Andorra la VellaEn el marc de l'operació antidroga 'TIM', el Cos de Policia va dur a terme aquest dissabte a Sant Julià de Lòria la detenció de dos homes, un resident de 39 anys i un altre no resident de 50 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'estupefaents. Segons detallen les autoritats, al llarg de dos mesos d'investigació es va detectar un increment de moviments sospitosos en un domicili ubicat a la parròquia d'Escaldes-Engordany que estaria relacionat amb un possible tràfic d'estupefaents.

Les vigilàncies efectuades per la policia van confirmar les primeres sospites, i es va determinar que es tractaria d'un important punt de venda al detall de droga a conseqüència de la freqüentació de persones en el domicili a hores molt dispars i amb visites de curta estada.

Va ser aquest diumenge quan la policia va decidir efectuar un seguiment a un dels sospitosos -persona resident- fins a la vila de Sant Julià de Lòria. Entre les 14.15 i les 14.27 hores es va procedir a la detenció de les dues persones mentre realitzaven l'intercanvi de 200 grams de marihuana per 400 euros a l'aparcament d'un centre comercial, una droga que la persona no resident havia entrat prèviament al país per la frontera del riu Runer.

En la perquisició efectuada al domicili del detingut resident, la policia també va localitzar més marihuana, així com elements que el podrien involucrar en un presumpte tràfic d'estupefaents.

En l'operació antidroga 'TIM' s'ha comissat 412 grams de marihuana i 465 euros en efectiu, així com elements que corroborarien l'existència d'un important tràfic d'estupefaents com material per confeccionar dosis unipersonals de marihuana, bàscules, pots per emmagatzemar-la al buit i altres objectes relacionats. A hores d'ara, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.