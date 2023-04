El dia que Shakira marxava de Barcelona es viralitzen els petons de Piqué i Clara Chía a la llotja de l'FC Andorra

Andorra la VellaDiumenge 2 d'abril. Aquesta és la data de les eleccions i el dia en què Shakira va marxar definitivament de Barcelona per anar a viure amb els nens a Miami. Aquesta és la data també en què Andorra va tornar a ser notícia per ser l'escenari on Gerard Piqué i Clara Chía es van estar fent petons mentre veien el partit entre els tricolors i el Màlaga a l'Estadi Nacional. Aquests petons s'han convertit en virals i han estat publicats en portada per la revista del cor Diez Minutos i reproduïts per múltiples mitjans de comunicació. Teòricament, aquestes imatges, segons la premsa espanyola, indiquen el bon moment d'aquesta relació.