Dies de neu, dies d'esquí!

El compte enrere per inaugurar una nova temporada d'esquí ha començat. El pròxim 1 de desembre (Ordino Arcalís ja es va avançar), els remuntadors, els telecadires i els serveis de les estacions d'esquí començaran a funcionar per rebre els primers esquiadors de la temporada. Està clar que les estacions d'esquí ho tenen tot a punt, però i tu? Ho tens tot preparat?

Els negocis que hi ha al voltant del sector de la neu també ja disposen de les novetats en material d'esquí. Esquís, botes, pals, cascs, màscares de neu i jaquetes i pantalons d'esquí ja estan exposats en diferents aparadors. És el cas de Pyrénées Andorra que també disposa de les darreres novetats quan moda de neu que barreja l'elegància i estil amb tecnologia avançada.

Moda en roba d'esquí

A la planta baixa de Pyrénées Andorra hi ha marques destacades com CMP, firma italiana que es defineix com a elegant sense obviar les tècniques més avançades. Les peces CMP sovint incorporen tecnologies impermeables i transpirables, juntament amb aïllament tèrmic d'alta qualitat. Aquesta marca italiana es destaca per oferir productes que no només són funcionals sinó també versàtils, cosa que et permet destacar a les pistes amb estil.

Pyrénées Andorra també té disponible la firma RH+. Les seves peces destaquen per talls precisos i materials d'alta gamma. Els esquiadors que trien RH+ gaudeixen de jaquetes i pantalons que no només són visualment atractius, sinó també altament funcionals. Amb detalls com ara cremalleres impermeables, sistemes de ventilació i aïllament tèrmic d'avantguarda.

Finalment, destaca la firma catalana Tsunami que s'ha guanyat una reputació pel seu enfocament a la innovació i la resistència en condicions extremes. Les peces d'esquí de Tsunami neixen arran de la passió per l'esquí i el resultat són patrons ergonòmics, teixits elàstics per una total llibertat de moviment, impermeable i transpirable per un màxim confort en qualsevol situació i màxim rendiment. La roba d'esquí de Tsunami és una elecció per a aquells que busquen rendiment sense compromisos en les condicions més desafiants.