Les disculpes que mai van arribar

La MassanaFonts del sindicat de Treballadors del Comú de la Massana (Sitcolama) ha explicat que l'episodi dels insults per part d'un càrrec de confiança de la Massana va tenir lloc fa un mes. Segons expliquen, el càrrec de confiança li va dir al tècnic de la via pública "chapucero", "inútil" i "paleto de mierda". Arran d'aquests fets, el sindicat va decidir esperar una setmana per donar l'oportunitat al càrrec de relació especial de disculpar-se per haver proferit aquests insults. Com no ho va fer, es va interposar la denúncia.

Ahir el sindicat va explicar via comunicat que el clima laboral que es viu en els departaments de Via Pública i d'agents de circulació és molt millorable a causa de l'abús de poder que exerceix el càrrec de confiança perquè "sovint se sobrepassa en les seves funcions". Avui, el comú de la Massana ha explicat que la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i la cònsol menor, Eva Sansa, s'estan reunint des de fa dies amb les dues parts implicades i que es preveu que el procés de conciliació es tanqui en els pròxims dies.