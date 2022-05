Disparen de matinada a la casa del ministre de Finances i Funció Pública

La MassanaTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de maig de 2012, va ser notícia...

La casa del ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha estat objecte, aquesta matinada de diumenge, d'un atemptat amb arma de foc, possiblement un rifle de caça. Algú ha disparat dos trets que han travessat les finestres de la casa, sense causar cap ferit. Els trets han tingut lloc cap a les 2.30 hores mentre el ministre es trobava amb la seva família dormint a casa. Les bales han entrat al domicili per les finestres dels dormitoris. El cap de Govern, Toni Martí, ha comparegut en roda de premsa acompanyat pel director de la Policia, Jordi Lluís, ha lamentat els fets i ha informat que la investigació criminal encara està oberta, sense descartar cap hipòtesi.

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha alertat a la Policia que a les 2.30 hores de la matinada d'aquest diumenge algú ha disparat dos trets contra casa seva. Els fets han tingut lloc al xalet del ministre, en una zona residencial de la Massana, i els projectils han impactat contra les dues finestres de l'habitatge, on la família estava dormint en aquells moments.

La Policia ha obert una investigació criminal per esbrinar els fets, i s'ha donat la màxima prioritat a aquesta àrea per localitzar qualsevol prova que permeti conèixer el culpable o culpables dels fets. Segons ha informat el director de la Policia, Jordi Lluís, les bales que s'han trobat a la zona dels fets són d'un calibre de caça, i tot apunta que haurien estat disparades amb un rifle.

Pel que fa a les hipòtesis que es treballen no se'n descarta cap, però és gairebé segur que no es tracta d'un fet fortuït, sinó d'un 'fet dolós'. La investigació seguirà el seu curs, i per ara, el director ha volgut ser prudent amb la informació tramesa per no perjudicar la investigació.

El cap de Govern, Toni Martí, ha volgut transmetre el seu màxim suport al ministre Cinca, i ha manifestat el seu rebuig i la 'condemna total i absoluta als fets'. Ha afirmat, també, que 'sense fer cap perjudici del que ha passat, els que pensin que això pot fer variar la posició del Govern s'equivoquen, i ho dic amb tota la cautela'.

Pel que fa al fet que els membres del Govern no comptin amb personal de seguretat, Martí ha indicat que aquesta va ser una decisió que es va prendre perquè es considera que Andorra és un país que es caracteritza per una gran seguretat. En aquest sentit ha dit que no s'ha decidit si això es modificarà, però que 'jo no estic inquiet' i ha donat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. A més ha reiterat la seva confiança en el cos de la Policia. Tot i això, ha reconegut que és un fet insòlit a Andorra, i que ha estat una gran sorpresa que ha alertat tot el Govern.

Toni Martí també ha informat que ha estat en permanent contacte amb el ministre Cinca i que tot i que està preocupat, 'té una gran solidesa com a persona'. A més, durant la jornada el ministre ha volgut mantenir una certa normalitat i s'ha sumat a la cursa popular Illa Carlemany del Dia de l'esport per a tothom.