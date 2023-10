Dol internacional per la mort de Matthew Perry, Chandler a la coneguda sèrie ‘Friends’

Andorra la VellaL’actor Matthew Perry, conegut per interpretar a Chandler Bing en la famosa sèrie ‘Friends’, ha mort als 54 anys, segons reportis de TMZ.

El mitjà va reportar inicialment que l’actor va ser trobat el dissabte en una casa de l’àrea de Los Angeles després d’aparentment haver-se ofegat. Segons els informants, els socorristes es van afanyar davant una crida d’aturada cardíaca. L’actor suposadament va ser trobat en un jacuzzi de la casa.

Posteriorment, fonts van dir a TMZ que Perry en realitat va morir en la seva pròpia casa. El mitjà va informar que Matthew va arribar al seu habitatge en algun moment del matí després d’una ronda de *pickleball de 2 hores, i que va enviar al seu assistent a fer un encàrrec poc després.

Quan l’assistent va tornar, aproximadament 2 hores després, va descobrir que Matthew no responia i va telefonar al 911. De moment, no és clar que estava fent l’actor abans de la seva defunció i si ésto va jugar algun paper en la seva mort, per la qual cosa la recerca sobre la seva mort està en marxa.