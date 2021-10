Dòria i Vall Banc, units una temporada més

Andorra la VellaVall Banc ha renovat el patrocini a la piragüista Mònica Dòria per la temporada vinent. El patrocini de Dòria forma part de la campanya de #TalentsVallbanc, on altres cares visibles són la tenista Vicky Jiménez, el pilot Àlex Español i el biker Arnau Graslaub. El contracte de patrocini va finalitzar el passat mes de setembre, data en la qual es va renovar, i aquest dilluns s'ha formalitzat l'acord amb una foto de la piragüista i el director de Negoci de Vall Banc, Sergi Martín.

Entre els objectius fixats, la piragüista ha destacat que per al 2022 les dates més importants seran l'Europeu i el Mundial sènior, on Dòria s'ha marcat arribar a les finals. Però l'any vinent també haurà de disputar tot el seguit de copes del món on també vol optar als podis finals. Finalment, el Mundial i Europeu sub-23 seran altres objectius marcats al calendari, on l'esportista vol posicionar-se en el top 5.

Dòria ha tingut un any 2021 carregat de fites importants com han estat els jocs a Tòquio on va fregar dues finals olímpiques en caiac i canoa, uns resultats que la situen com la millor andorrana en unes olimpíades d'estiu. Aquest any també ha fet història aconseguint un podi a la Copa del Món de canoa i caiac el passat mes de juny. Va fer bronze en canoa a l'Europeu sub-23 a l'agost, i es va quedar fora de la final del Mundial de Canoa de Bratislava per una centèsima. Aquest any, sens dubte, ha estat un any trampolí per aquesta jove.