Una dotzena de càmeres al Pas per controlar l'incivisme

EncampEl comú d'Encamp ha tancat el primer trimestre del 2022 amb un superàvit superior a un milió d'euros, concretament 1.194.595. Ho ha informat durant la sessió de consell de comú d'aquest dijous la consellera d'Administració i Finances, Josefina Rodríguez, qui ha desglossat l'execució pressupostària dels primers tres mesos d'enguany, tot destacant que la comparació de les dades amb el mateix període de l'exercici anterior es veu condicionada pels efectes de la pandèmia del coronavirus. "Els comptes reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica", ha dit. En relació amb l'endeutament del comú a 31 de març del 2022, Rodríguez ha indicat que es troba en un 74,08%, un percentatge que se situa "molt lluny" del límit del 200% que figura a la llei de finances comunals. I també ha fet un repàs sobre la situació de les tres societats participades per la corporació, Funicamp, Sercensa i Gasopas, les quals han incrementat els ingressos en comparació al mateix període de l'any passat. La consellera ha recordat que es tracten de dades provisionals.

Per la seva banda, des de l'oposició del partit socialdemòcrata + independents, David Rios i Enric Riba, han reiterat enèsima vegada que la majoria comunal no està duent a terme una gestió correcta dels diners públics, afirmant que "estem preocupats", ja que en els pròxims mesos s'hauran de tirar endavant, si no hi ha novetats, els projectes per dinamitzar la zona de les Pardines a Engolasters i l'estadi a Prada de Moles, dues iniciatives per la formació vermella mostren que "la majoria no té frens, ha obert molts melons a uns preus molt elevats i considerem que no estan fent cap acció per reduir aquest augment desorbitat de la despesa". La consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, també ha mostrat la seva preocupació pel futur de les finances comunals davant el "desequilibri" que poden comportar els projectes esmentats anteriorment, els quals no figuren al pressupost aprovat pel 2022.

Durant la sessió de consell de comú, la corporació també ha anomenat els dos nous representants al Consell d'Administració de Gasopas per als pròxims quatre anys, que seran, per part de Liberals, el conseller comunal Èric Alguacil, i Maria Neus Meca, per part d'Agrupament Encampadà. Aquest punt a l'ordre del dia ha generat certa polèmica als consellers del PS+I, que han considerat l'assignació "una acumulació de poder" i s'han posicionat en contra que els membres del consell de comú puguin optar al càrrec, tot al·legant que aquestes participacions "són una oportunitat perquè els ciutadans fora de l'àmbit polític puguin conèixer com funcionen les societats participades". "S'aplica la frase que diu que la dona del Cèsar no només ha de ser honesta, sinó que també ho ha de semblar", ha asseverat Rios, qui ha posat l'accent en el fet que es tracta d'un càrrec retributiu.

Un altre dels punts destacats de la sessió ha estat el llum verd a la licitació per instal·lar un total de dotze càmeres de videovigilància al Pas de la Casa, concretament als carrers on s'ha detectat més incivisme en relació amb l'oci nocturn i el reciclatge. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha recordat que es tracta d'una iniciativa que va sorgir del Consell Econòmic i Social de la vila encampadana i durant l'última taula de l'oci nocturn que es va celebrar, on es va acordar implantar els sistemes de vigilància per evitar aldarulls i vetllar per la bona convivència entre l'oci nocturn i els veïns de la zona. Durant la sessió també s'han aprovat tres projectes encarats a millorar l'eficiència energètica de casa comuna. El primer per instal·lar un sistema de producció de fred i calor mitjançant l'aerotèrmia i que permetrà "prescindir de la caldera de gasoil que té més de trenta anys". El segon relatiu a la compra de lluminària tipus led per la via pública amb la voluntat de consumir menys i, el tercer, per revisar la façana de casa comuna amb l'objectiu de garantir que no tingui fissures i mantenir l'eficiència energètica.

Rascagneres afirma que no s'ha de demanar permís a la comissió per fer activitats a la Vall del Madriu

Qüestionat sobre les declaracions realitzades per la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, sobre l'obligatorietat d'haver de demanar permís a la comissió gestora de la Vall de Madriu sempre que algun comú hi vulgui fer una activitat, el cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagneres, ha manifestat que "no és cert", ressaltant que només es demana que s'informi, "un acte de cortesia", i ha insistit en el fet que els temes que posa sobre la taula la corporació escaldenca per no aprovar l'ordinació, "no existeixen". En aquest sentit, ha recalcat que els comuns d'Encamp, Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià, han dut a terme una gran feina durant divuit mesos per modificar l'ordinació i que "no entenc per què Escaldes està bloquejant que s'aprovi", exposant que la Vall del Madriu és un actiu molt important al país que "no estem aprofitant".