L'EMA autoritza la vacuna d'AstraZeneca per a persones majors de 18 anys

Brussel·lesL'Agència Europea del Medicament (EMA) ha autoritzat la vacuna d'Oxford/AstraZeneca per a persones majors de 18 anys. Através d'un comunicat, l'agència europea considera que la vacuna és segura tot i que admet que "no hi ha prou resultats en persones majors de 55 anys". Al mateix temps, però, afirma que donada l'experiència d'altres vacunes i l'experiència vista en els altres grups d'edat, considera que també pot ser aplicada a persones grans.

Dilluns la directora de l'agència, Emer Cooke, ja havia anticipat que falten dades sobre l'impacte d'aquesta vacuna en un dels grups d'edat que més ho necessita, el de majors de 65 anys, però finalment l'agència l'ha autoritzada de manera completa.

La decisió ha arribat el dia després que l'organisme que assessora el govern alemany en matèria de vacunació ja recomanés no administrar-la a persones grans. Segons publiquen diversos mitjans alemanys, el grup de practicants majors de 65 anys en els estudis que l'empresa ha hagut de presentar a les autoritats per obtenir autorització és només de 341 persones. Però l'informe es va filtrar en forma d'esborrany, convertint-se en un capítol més del conflicte entre la Unió Europea i l'anglo-sueca AstraZeneca. Aquest divendres, el ministre de Salut alemany, Jens Spahn, ja ha repetit que no esperava l'autorització completa per part de l'EMA i, això sí, ha reiterat que "hi ha diferència entre afirmar que no hi ha prou dades o que les dades són dolentes".

Ràpidament la cap d'immunització de l'Agència de Salut Pública del Regne Unit, Mary Ramsay, va sortir al pas per assegurar que la vacuna d'Oxford és tan segura com la de Pfizer. Cal recordar que el Regne Unit la va autoritzar per la via d'emergència el 30 de desembre, quan encara formava part de la Unió Europea. Aquesta autorització avançada és una de les explicacions de la major velocitat de vacunació al Regne Unit si es compara amb la Unió.

Més expectatives

La vacuna que ha desenvolupat el laboratori d'Oxford necessita dues dosis per completar el procés d'immunització. Comparada amb la de Pfizer/BioNTech i la de Moderna, és de molt més fàcil conservació i manipulació –es pot preservar a temperatures de frigorífic convencional, entre 2 i 8 graus– i per això les expectatives posades en la seva capacitat de vacunar massivament eren les més elevades: "La decepció és immensa, perquè havia de ser la primera autoritzada per poder produir massivament. Després vam tenir sort que Pfizer i Moderna la tinguessin abans”, deia una font comunitària aquesta setmana.

El pas natural quan l'EMA ha autoritzat les vacunes de Pfizer i de Moderna a la Unió ha sigut que la Comissió Europea activés ràpidament l'autorització comercial, amb menys de 24 hores de diferència per poder començar la campanya immediatament. Ara bé, el conflicte entre aquesta farmacèutica i la Unió és justament que AstraZeneca no pot complir amb el repartiment de dosis previst un cop aconseguida l'autorització, diu que a causa de problemes de rendiment a dues de les seves plantes a Europa. En canvi, la UE li recorda que el prefinançament que li ha proporcionat fins ara servia justament perquè augmentés la capacitat de producció per actuar amb celeritat a partir d'aquest divendres.