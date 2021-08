Emotiu retorn del Ball del Contrapàs per la festa major

Andorra la VellaEl Ball del Contrapàs ha tornat aquest diumenge a la plaça del Poble d'Andorra la Vella en el marc de la celebració de la festa major, un esdeveniment que ha aplegat un elevat nombre d'autoritats i ciutadania. Visiblement emocionada, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, s'ha felicitat que l'ambient festiu hagi pogut tornar un any després a la parròquia, malgrat que sigui mitjançant actes més limitats que en ocasions anteriors. "No és la festa major que voldríem ni la que es mereixen els ciutadans, però almenys la podem fer", ha reconegut.

En aquest sentit, Marsol ha assegurat que poder ballar el contrapàs, fent-lo accessible, a més, a tothom qui ha volgut participar, "em fa estar molt contenta dels ciutadans d'Andorra la Vella", per la qual cosa, ha dit, des del comú "estem contents i emocionats". Per tal de garantir totes les mesures de seguretat, la corporació ha fet obligatori l'ús de la mascareta, malgrat tractar-se d'una activitat que es desenvolupa a l'aire lliure. A més, tots aquells veïns i veïnes que han volgut prendre part, s'han hagut d'inscriure prèviament presentant un certificat de vacunació o bé un test d'antigen o TMA negatiu.

Prèviament al Ball del Contrapàs, el qual l'han ballat una seixantena de persones, ha tingut lloc a l'església de Sant Esteve la tradicional missa solemne, que ha comptat amb l'acompanyament de La Principal de la Bisbal. Més tard s'ha dut a terme també el Ball de Gegants.

Tal com va manifestar dissabte durant la inauguració de l'exposició 'Andorra la Vella, el batec d'un poble, vist per Valentí Claverol', Marsol ha afirmat que la festa major s'està desenvolupant amb normalitat i sense incidències. "Gràcies a la ciutadania i el seu civisme hem aconseguit tenir una festa major endreçada", ha indicat.

També s'ha mostrat satisfeta per l'entrada registrada al concert de La Casa Azul, que va comptar amb més d'un miler d'assistents, així com les mesures de seguretat, que es van respectar al llarg de tota l'actuació. De cara al darrer concert de la festa, a càrrec de Love of Lesbian aquest dilluns, s'espera una entrada similar.