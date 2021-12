Les empreses opten per cribar als treballadors davant l'augment de contagis per Covid-19

Els contagis per Covid-19 van a l'alça des de setmanes enrere i algunes empreses del Principat han decidit aplicar cribratges als seus treballadors perquè la zona de treball es mantingui neta, és a dir, sense rastre de virus. I aquest és el cas del Grup Pyrénées que voluntàriament realitza tests d'antígens als empleats. Prioritàriament, passen pel cribratge les persones que es troben de cara al públic, però són ells mateixos els qui decideixen sotmetre's o no a les proves. En aquest cas, els tests d'antígens es realitzen un cop per setmana. A la resta de treballadors, és a dir, als que estan en una segona línia se'ls ofereix la possibilitat de passar les proves cada quinze dies.

D'entre els protocols de prevenció establerts per l'empresa s'assigna un dia i hora a l'assalariat per així evitar aglomeracions. Tot seguit, la metgessa assignada realitza el test d'antígens i en funció del resultat se segueix un procediment o altre. En el cas d'un resultat positiu, la metgessa ho certifica a Govern i l'empleat ha de sotmetre's a una TMA.

Grup Pyrénées ha volgut seguir les passes que va marcar en el seu dia les estacions d'esquí que des del primer dia de temporada van decidir realitzar cribratges regularment als treballadors.