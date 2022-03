Encamp acull la presentació del darrer llibre de Josep Dallerès 'Pell, tot és pell'

EncampLa parròquia d'Encamp va acollir aquest dijous a la tarda la presentació del darrer llibre de l'escriptor Josep Dallerès, 'Pell, tot és pell', editat per Anem editors. L'acte, que va aplegar prop d'un centenar de persones, va tenir un format distès mitjançant el qual, a través d'una mig entrevista mig conversa entre escriptors i amics, Dúnia Ambatlle, va donar peu a l'autor encampadà a explicar les interioritats i detalls del seu setè llibre de poesia.

La cònsol major, Laura Mas, va donar la benvinguda i va agrair a l'autor que "hagi escollit Encamp per fer la primera presentació" uns dies abans de la commemoració del Dia mundial de la poesia i, per tant, "comencem a escalfar motors en l'àmbit cultural i literari a la parròquia".

Durant la intervenció, Ambatlle va destacar la poesia singular i universal de Josep Dallerès "105 pàgines de poesia on tothom i pot trobar el que busca o la sorpresa del que no buscava, 105 pàgines per pensar i somiar". Dallerès va comentar el procés per arribar a recollir el centenar de poemes "treballant" i "forçant-me a escriure cada dia", del 2020 fins al setembre del 2021, en plena crisi sanitària, "va ser una resposta a la situació de pandèmia" arribant a una extensa col·lecció de més de 600, dels quals Ambatlle va fer-ne la selecció que ha resultat el llibre final.

L'acte va comptar també amb la participació de l'Esbart Sant Romà, que ha reinterpretat una peça que ja va estrenar fa uns anys, basada en un poema anterior de Dallerès, 'Arbre'. El poema va ser cantat en directe per Xavier Dall