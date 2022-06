Encamp celebra aquest cap de setmana les diades de la Verge de l'Ecologia i Sant Romà de Vila

Andorra la VellaEncamp encara un cap de setmana de celebracions tradicionals i d’aplec ciutadà amb la diada de la Mare de Déu de l'Ecologia, que com cada any es farà el primer dissabte de juny (dia 4), i la Diada de Sant Romà de Vila, que tindrà lloc el dilluns de Pentecosta (6 de juny).

La Diada de la Mare de Déu de l’Ecologia es farà a l'espai on s'ubica l'adoratori, al mig del camí de les Pardines (aproximadament a 1,5 quilòmetres de l'aparcament). La celebració començarà amb una plegaria a la Mare de Déu de l'Ecologia, seguida de la tradicional cantada de goigs i d'una ofrena floral. Després, s'oferirà coca i xocolata als assistents i es farà el repartiment de l'Espígol.

Per assistir a la diada es posarà a disposició de tots els que ho desitgin un servei d'autobús gratuït que pujarà fins al camí de les Pardines. La sortida serà a les 10.00 h davant de l’edifici Rosaleda.

D'altra banda, la diada de Sant Romà de Vila, que es farà a l'església de Sant Romà, s'iniciarà amb la tradicional missa solemne i la cantada dels goigs. A l'acte hi assistirà l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, que, posteriorment a la missa, beneirà la campana Jesús Maria. La campana va ser restaurada l'any 2020 i actualment està exposada a l'interior de l'església de Santa Eulàlia, tot i que per l’ocasió es traslladarà a Sant Romà. Per acabar la celebració, hi haurà un aperitiu per a tots els assistents.