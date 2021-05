Encamp celebra la Diada de Sant Romà de Vila amb una missa a l'aire lliure

EncampEncamp ha tornat a celebrar aquest dilluns de Pentecosta la Diada de Sant Romà de Vila, en un format diferent a causa de la pandèmia de la Covid-19, i amb la presència del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, qui ha assistit a la Diada en el marc de la seva visita pastoral a la parròquia d'Encamp. "És un dia marcat al calendari", ha explicat el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, afegint que el temps els ha acompanyat per poder-se retrobar tots.

Aquesta celebració encampadana manté "l'esperit de retrobament i d'agermanament entre la gent del poble", ha declarat Fernàndez. De fet, aquest dilluns al matí, entre la trentena d'assistents, es podia veure gent de totes les edats per tal de mantenir viva la tradició, i fins i tot, encara hi ha hagut algun ciutadà que ha pujat caminant fins a l'església. Tot i la pandèmia, Fernàndez ha manifestat que és "un plaer i un orgull" haver pogut celebrar aquesta Diada. "Altres anys fèiem un petit aperitiu havent acabat la missa on tots els veïns ens podíem trobar i parlar" i enguany només se celebra la missa, ha comentat.

De fet, com a novetat, la missa s'ha celebrat a l'aire lliure i no dins l'església com sempre, on hi ha un aforament molt reduït. "És millor haver-la pogut fer a fora", ha indicat el conseller, qui ha afegit que han intentat garantir el màxim la seguretat en tot moment. Així, a banda de l'ús de mascareta i de la utilització de gel hidroalcohòlic, també hi havia distanciament entre les cadires i tothom havia d'estar assegut.

A la seva homilia, Vives ha subratllat el plaer de presidir la tradicional Diada dins el marc de la visita pastoral, que malgrat les dificultats provocades per la pandèmia, li ha permès conèixer les realitats de la parròquia de primera mà gràcies a la trobada telemàtica amb els membres del comú o la visita als cementiris de la parròquia. A més, al final de l'eucaristia s'han cantat els tradicionals goigs a llaor de Sant Romà de Vila.