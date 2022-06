Encamp obre un Rober Solidari per apropar el servei a la ciutadania

EncampEl comú d'Encamp posa en funcionament un nou Rober Solidari sota el lema 'La teva roba treu un somriure'. El servei permetrà a les persones i famílies que ho necessitin obtenir indumentària tèxtil, complements, material per a nadons, jocs infantils i diferents objectes que hagin sigut donats per altres ciutadans de forma desinteressada. L'espai està ubicat al centre de la població, al carrer Mirador, i ja està operatiu, sempre sota demanda.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i la representant de Càrites d'Encamp, Mercè Rosas, han visitat aquest dimecres les noves instal·lacions. Mas i Cruz han posat en relleu que "la voluntat és sumar esforços per apropar aquest servei a les persones que ho necessitin i alhora contribuir a evitar la generació de més residus tèxtils". La mandatària també ha explicat que s'ha repartit un fulletó informatiu a totes les cases perquè coneguin el servei i "evitem que els contenidors de recollida d'escombraries s'omplin de roba que pot tenir molta vida útil i els deixem únicament pel que realment és residu tèxtil".

El comú seguirà col·laborant amb la resta d'entitats del país que actualment gestionen roba de segona mà i reciclatge tèxtil. A més, Cruz ha matisat que amb aquesta iniciativa "es vol contribuir a fer més pròxima l'ajuda que podem prestar als ciutadans".

Funcionament del Rober Solidari

Les persones que necessitin roba o material del Rober Solidari s'han de posar en contacte amb el servei d'Afers Socials de la corporació i concertar una visita per acudir posteriorment a l'espai i escollir allò que els pugui ser d'ajuda, tal com ha indicat la directora del departament de Cultura i Afers Socials, Helena Laza.

De la mateixa manera, aquelles persones que vulguin fer entrega de forma voluntària i altruista de qualsevol material o roba amb l'objectiu de donar-li una segona vida, també "s'han de posar en contacte amb el Servei d'Afers Socials i concertarem un dia i hora per dipositar el que vulguin donar" en paraules de la mateixa directora.

Al Rober Solidari s'hi pot dipositar: roba, jaquetes, anoracs, abrics, calçat, mantes, llençols, jocs infantils i altre material en bon estat, com esquís, cotxets de bebè, cadiretes del cotxe de nadons, cotxets de passeig, etcètera. Per contra, no es pot portar roba i material que estigui en mal estat o que no es pugui reutilitzar. Tampoc es pot donar tot el que no es consideri que va en relació amb el projecte o no pugui donar servei a ningú més.

Davant de qualsevol dubte o per a més informació es pot contactar amb el departament d'Afers Socials encampadà al telèfon +376 731 670, al WhatsApp +376 653 200 o al correu electrònic social@encamp.ad.