Encamp ofereix 73 llocs de treball per a joves durant l'estiu

Andorra la VellaEl comú d'Encamp obre la convocatòria per a la contractació de 73 joves durant el període estival en el marc del programa d'ocupació juvenil per l'estiu. Els joves que ocuparan llocs de treball com a treballadors públics interins durant els mesos de juliol i agost poden accedir a una de les 73 places oferides, 42 de les quals són de caràcter general per donar suport a departaments com Cultura, Medi Ambient, Turisme, Esports o Manteniment i 31 com a monitors de lleure i ajudants de monitor per a les colònies a l'alberg de la Baronia i les activitats infantils i juvenils d'estiu a Encamp i al Pas de la Casa.

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha explicat que "aquest programa que fa anys que es desenvolupa a la parròquia permet als joves participants tenir una primera oportunitat laboral per acumular experiència i generar uns ingressos". El programa permet al mateix temps ampliar els efectius necessaris per incrementar els serveis d'atenció turística i les activitats per a joves i infants, entre altres serveis, de la parròquia durant els mesos d'estiu i, per tant, "celebro que un any més puguem oferir 73 places per donar suport als més joves i fomentar l'ocupació juvenil" ha exposat.

Les places que s'ofereixen de caràcter general són, per exemple, com a guies de museus i monuments, reforç dels serveis a les instal·lacions esportives, com la piscina, auxiliars administratius, places d'informadors a les oficines i espais d'interès turístic o de personal de suport al departament de Manteniment i Infraestructures o al d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura. Es poden consultar totes les places disponibles al web de la corporació encampadana.

El termini per a presentar les sol·licituds acaba el dia 14 d'abril a les 12 hores. A les bases de la convocatòria hi figuren els requisits que cal complir entre els quals destaca estar cursant estudis per l'obtenció del Diploma d'Ensenyament Professional (DEP), del Batxillerat Professional (BP), del Diploma Professional Avançat (DPA), estudis universitaris o cursant estudis per a l'obtenció de titulacions equivalents reconegudes pel ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.

En referència a les places de monitors i auxiliars de monitors per a les colònies de la Baronia i les activitats de 4X15 del departament d'Esports, Infància i Joventut es pot consultar també al web del comú d'Encamp. El termini de sol·licitud també finalitza el 14 d'abril a les 12 hores.