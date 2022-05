Els encampadans es retroben a Sant Jaume dels Cortals

EncampDesprés que la diada de Sant Romà de les Bons donés el tret de sortida a la temporada de les festes litúrgiques a Encamp, aquest diumenge 1 de maig els encampadans s'han tornat a retrobar per celebrar la diada de Sant Jaume dels Cortals. Enguany, tal com ha informat el conseller de Cultura i Afers Socials del comú, David Cruz, la festivitat s'ha pogut celebrar amb tota normalitat i s'ha pogut fer la missa a l'interior de l'església.

Després, tots els assistents han pogut gaudir de l'aperitiu i del posterior menjar a la Baronia, on a les 16 hores hi ha un concert de música per animar la festivitat. Cruz també ha comentat que aquesta festivitat és important, ja que l'església de Sant Jaume dels Cortals, la capella que es troba a més alçada d'Encamp, només s'obre aquest dia per la missa i moments molt puntuals.