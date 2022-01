Els Encants d'Unicef tornen de l'1 al 4 de febrer

Andorra la VellaEl Comitè d'Andorra per l'Unicef informa que obrirà els Encants de l'Unicef al local situat a la quarta planta de la torre de Caldea. L'ONG torna a obrir el mercat de l'1 al 4 de febrer entre les 16 i les 20 hores, i s'hi podrà trobar roba, complements, articles de la llar, esportius i joguines.

Els donatius rebuts es destinaran al projecte de l'Unicef al Bhutan. Des del 2018, Unicef Andorra finança un projecte sobre educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat, amb l'objectiu d'aconseguir una àmplia base de dades sobre la infància amb discapacitat al Bhutan. Aquesta base de dades ha de servir per a la planificació i programació de les intervencions, per les matriculacions dels infants, per capacitar 100 mestres, per disposar d'una escola inclusiva als 20 districtes i per implementar un sistema intersectorial per a la detecció precoç i el diagnòstic. D'aquesta manera, es pretén canviar de negatius a positius els coneixements, les actituds i les pràctiques entre tots els sectors de la societat sobre els infants amb discapacitat.