Encarrega'm

Ho tens tot preparat pels següents dies d'aquestes festes? Tens tots els àpats a punt? No et falta res? Si és així és que ets molt previsor/a, però si en el darrer moment veus que no has pensat, per exemple, amb els entrants... No et preocupis perquè Pyrénées Andorra et proposa la solució, ja que et pot preparar una varietat de safates perquè acabis de tancar de la millor manera el menú del sopar de fi d'any o el dinar de Cap d'Any o Reis.

Què et sembla una safata amb un bon assortit de formatges? O prefereixes uns bons canapès per obrir la gana?

És veritat que la cuina exòtica ha entrat ben fort a les cases de tots. D'aquí que Pyrénées Andorra també tingui disponible per a tu aquesta safata de sushi que segur que triomfa entre els comensals.

Segur que ja t'has proveït dels típics torrons per acabar qualsevol dels àpats d'aquestes festes, però i si després d'un àpat ben copiós et ve més de gust fruita fresca? Doncs també tens aquesta opció amb la safata que Pyrénées Andorra et preparà amb un gran assortit de fruita de temporada.

Això sí, totes les comandes les has de fer amb 48 hores d'antelació. Així que les dates límit per fer la comanda és el 29 de desembre i el 4 de gener de 2023. Aquí et deixem els números de contacte perquè puguis fer el teu encàrrec.

Per les safates de canapès +376 880 375 / pernil i embotits +376 880 206 / formatges +376 880 207 / sushi +376 880 311 / carns +376 880 208 / peix i marisc +376 880 311 / fruita +376 880 455 / rebosteria +376 880 375 / troncs de Nadal +376 880 375 / tortell de Reis +376 880 375. Pyrénées Andorra t'ho posa fàcil i amb l'objectiu que gaudeixis de Nadal amb família i amics.