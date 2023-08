Enguany s'han detectat cinc casos de possible abús sexual a menors i quatre d'agressió física

Andorra la VellaEl Protocol d'Actuació Immediata (PAI) registra nou declaracions de menors durant els set primers mesos de l'any. Així es desprèn de les dades facilitades pel departament d'Infància, Adolescència i Joventut del ministeri d'Afers Socials, en les quals s'indica que la xifra no representa els casos d'abús sexual i maltractament físic que s'han detectat durant l'any, sinó que són les dades de la intervenció de la psicòloga forense sol·licitades pels batlles instructors dels possibles casos. D'aquesta manera, de gairebé la desena d'actuacions, cinc corresponen a la notificació d'una possible situació d'abús sexual i quatre per una eventual situació de maltractament físic.

La directora del departament, Laura Mas, explica que l'entrada en funcionament del protocol, el novembre del 2020, va permetre incrementar el nombre de casos d'abús infantil i maltractament al país, així com millorar les intervencions i, sobretot, "evitar la victimització secundària" dels infants i joves. Així doncs, recorda que el PAI facilita que les possibles víctimes només hagin d'explicar els fets una vegada, gràcies a l'enregistrament de la declaració.

Perquè aquesta declaració tingui lloc en un espai 'amable' per als infants i adolescents s'han habilitat dues sales, una al ministeri per als més petits i una altra a Prada Casadet per als més grans on els menors poden declarar mentre són gravats. Les persones que assisteixen al relat dels fets, tret dels psicòlegs que acompanyen el menor, estan en una sala annexa i la víctima no els pot veure, ja que hi ha instal·lat un vidre unidireccional. La filmació que es fa és la prova que servirà per a la instrucció del cas. "Aquesta metodologia permet evitar la victimització secundària i millorar el tracte cap a l'infant, adolescent i la seva família", exposa.

D'aquesta manera, Mas en fa una valoració "molt positiva" i recorda que les persones que detectin un possible cas d'abús sexual o maltractament cap a un menor s'han de dirigir a la policia, qui s'encarrega d'activar el protocol. En aquest sentit, reitera que els casos en els quals ha intervingut el departament només representen una part del total, ja que "no tots ens acaben arribant".