Enxampen uns banyistes a l'estany d'Aigüestortes

Andorra la VellaUn grup de persones que es banyaven a l'estany d'Aigüestortes ha estat multada pels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Així ho ha explicat el cos al seu compte de Twitter i ha recordat a tots els excursionistes que està prohibit banyar-se als estanys de muntanya.

Prohibit banyar-se als estanys de muntanya.

Denunciem un grup de persones que s'estava banyant a l'estany petit de Saburó, a la zona perifèrica del @pnaiguestortes.



❌ Recorda que al #PNAiguestortes és prohibit banyar-se als estanys.



❗ Les cremes solars i els repel·lents perjudiquen molt aquests ecosistemes! pic.twitter.com/C9HIFXjsIb — Agents Rurals (@agentsruralscat) 17 de agosto de 2021

Amb la pandèmia de la Covid-19 ha augmentat el turisme de proximitat, i amb ell, el nombre de persones que van a la muntanya buscant espais oberts. Però no tots els turistes coneixen la normativa -o no es preocupen en conèixer-la- i cometen infraccions com les que ha denunciat el cos d'Agents Rurals català.

Els llacs d’alta muntanya no són platges i d’acord amb la normativa vigent, està prohibit el bany. Els llacs d’alta muntanya es troben en Parcs Naturals o Espais especialment protegits i la presència humana pot ser perjudicial per a la flora i la fauna autòctona. Les cremes solars o els repel·lents poden arribar a matar els animals i les plantes que viuen a aquestes aigües.