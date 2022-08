Episodi violent d'un dòberman amb un altre gos a Escaldes

Escaldes-EngordanyUn usuari a través de les xarxes socials ha denunciat que el propietari d'un dòberman va deslligar-lo i va dir "a pelear" un cop va veure'l a ell i al seu gos passejant. Segons explica, li va fer molt de mal, però alhora aclareix que "per sort van ser unes grapes". L'usuari demana a la resta que vagi amb atenció per Sant Jaume a Escaldes, on van tenir lloc els fets. El missatge final de la seva publicació és "molt trist", lamentant l'episodi. A Andorra la normativa estableix que els gossos de la raça dòberman són considerats raça perillosa i els propietaris els han de portar amb una corretja d'un mínim d'1,5 metres.