IO:Electro&Home et convida a jugar al nou 'Call of Duty: Modern Warfare 3'

Si ets un jugador i fan de 'Call of duty' has de saber que des d'avui i fins al pròxim 16 d'octubre tens ocasió de jugar a la darrera versió del videojoc 'Call of Duty: Modern Warfare 3'.

La botiga IO:Electro&Home d'Epizen ha volgut anticipar-se al llançament del videojoc, marcat pel pròxim 10 de novembre, i durant aquests dies ha posat a l'abast del jugador un total de vuit estacions beta perquè s'introdueixi en el nou món i trastegi i descobreixi les novetats de la darrera versió del videojoc.

D'entre les novetats principals de 'Call of Duty: Modern Warfare 3' destaca la d'oferir missions en escenaris més amplis. La idea és transmetre al jugador una sensació de major llibertat al moment de dur a terme determinats objectius. Per altra banda, i fent referència a les novetats sobre el multijugador, cal assenyalar que el nou videojoc inclourà una versió remasteritzada de cada un dels setze mapes de Modern Warfare 2 (2009). En aquest sentit, els fans tindran l'oportunitat de tornar a jugar a Terminal, Favela, Highrise, Estate o Afghan, entre altres.