Epizen instal·la un taller mecànic de cotxes a una de les plantes subterrànies

El taller de cotxes Rodi Andorra, ubicat a l'entrada de Sant Julià de Lòria, es trasllada a l'interior d'Epizen. A partir d'avui mateix, l'empresa líder en el manteniment integral del vehicle ocuparà els més de 1.000 metres quadrats de la planta subterrània -2 del centre comercial. Amb aquest canvi d'ubicació, el taller també amplia horaris, ja que estarà obert de dilluns a diumenge per donar un òptim servei als seus clients. Tal com destaca el director de la línia de negoci de Turisme de Rodi Motor Services, Pedro Marques, "des del primer dia apostem per oferir la millor experiència als nostres clients, garantint els millors preus i disposant d’un dels majors estocs de pneumàtics d’Andorra. Obrir els set dies de la setmana, oferint la possibilitat d’adquirir els pneumàtics i programar una cita amb el taller ens permet minimitzar el temps d’espera dels nostres clients. A més a més, ara podran gaudir d’aquest temps en l’espai Epizen”.

En aquest sentit, Rodi Andorra ofererirà serveis, com ara, el canvi de pneumàtics, guarda pneumàtics, revisions, frens, bateries, amortidors, càrrega d’aire condicionat i diagnosi d’avaries, entre d’altres serveis de mecànica per a vehicles. Serveis dels que es faran càrrec l'equip de professionals especialitzats en diferents àrees que assessoren i atenen qualsevol necessitat que tingui el conductor amb el seu vehicle.

A més, el nou taller introdueix una millora important, afegint elements que perfeccionen l’experiència de compra i servei al client. En les noves instal·lacions destaca la zona de recepció amb servei de WiFi gratuït, zona d’espera amb punts de càrrega per a dispositius mòbils, màquina de cafè i zona infantil.

COM DEMANAR LA TEVA CITA

Rodi Motor Services està compromès amb la millora de l'experiència de compra de les persones que tenen una necessitat d’assistir al taller. Un exemple d'això és la botiga online, que es va llençar fa una any convertint-se en la primera del país. En aquesta plataforma els clients poden comprar els seus pneumàtics, programar una revisió per al seu cotxe i demanar cita amb el taller fàcilment per internet.