Epizen s’afegeix al Dia Internacional de l’Orgull

Epizen s’afegeix aquesta setmana a les celebracions que arreu del món s’organitzen en el marc del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+. El centre comercial manifesta el seu suport cap al col·lectiu amb diverses accions simbòliques entre les que destaquen la il·luminació de la façana de l’icònic edifici situat a la carretera general 1 entre Sant Julià de Lòria i la frontera del riu Runer.

Epizen referma d’aquesta manera el seu posicionament en qüestions relatives a la tolerància social i la igualtat efectiva de les lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i altres orientacions sexuals o identitats de gènere. En aquest sentit, al llarg d’aquesta la setmana es durà a terme una campanya de sensibilització en relació a l’efemèride que s’aixopluga sota el lema ‘Per nosaltres, és tot un orgull’ i que consisteix principalment en il·luminar la façana d’Epizen amb els colors de la bandera identificadora del col·lectiu LGBTIQ+. Els colors de l’arc de sant Martí també seran visibles en els canals digitals de la companyia i en les comunicacions de la mateixa.

La icònica façana d’Epizen està concebuda per ser il·luminada amb diferents colors i tonalitats. No és el primer cop que el centre comercial comparteix amb la societat, a través de la il·luminació de la lona que revesteix l’emblemàtic edifici, el seu compromís amb causes solidàries o commemoracions. A tall d’exemple, ho va fer amb una posada en escena de color lila durant Dia de la Dona, el passat 8 de març, o amb una escenografia tricolor inspirada en la bandera del Principat d’Andorra el dia de la Constitució, el 14 de març.