Equipaments obligatoris a tot el país

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat ha decretat la fase groga a tot el territori per la intensa nevada que afecta a totes les cotes i que s'allargaran, previsiblement, fins la matinada d'aquest dilluns. D'aquesta manera, és obligatori utilitzar equipaments per circular per la xarxa viària i reduir la velocitat als 60 quilòmetres per hora. Des del departament també informen que s'ha restringit l'accés al país a través de la RN22 als camions de més de 19 tones i el coll de Pimorent roman tallat a la circulació.

⚠️❄️ NEU A TOTES LES COTES: pic.twitter.com/NZfahA3Mzi — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 5 de diciembre de 2021

A causa de les previsions en forma de neu, el comú d'Andorra la Vella ha notificat a través de Twitter que el viaducte del carrer Doctor Vilanova queda tallat per seguretat davant la intensa nevada. I recomanen als conductors que tinguin precaució a la carretera.