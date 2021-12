Esade recomana promocionar la Seu i l'Alt Urgell com a destinació turística familiar

La Seu d'UrgellFa 10 anys, el 16 de desebre de 2011, va ser notícia...

Els cinc treballs que han presentat una trentena d'alumnes de Turisme Sant Ignasi -centre universitari de la Universitat Ramon Llull, promogut per la Fundació Esade-, sobre redefinició de la marca turística de la Seu i l'Alt Urgell coincideixen que s'han de promocionar com a destinació turística familiar. En la presentació d'aquestes conclusions hi han assistit l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, la gerent de Turisme Seu, Carmen Galindo, i el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sánchez.

Els treballs presentats proposen la creació de productes turístics relacionats amb la família com una ruta dels minairons, happy hours restaurants, tallers de cuina per a nens, entres altres productes destinats a públic familiar. Respecte a les eines per a promocionar aquests productes, s'aconsella fer-ho a través d'eines 2.0; amb l'edició de col·leccions de contes infantils sobre la mitologia pirinenca; realitzant accions directes amb les escoles, així com estant presents al Saló de la Infància de Barcelona.