Escaldes es referma com a parròquia amiga de la infància

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i el Comitè Nacional d'Andorra per Unicef han signat aquest dimecres un memoràndum d'entesa per continuar formant part de la iniciativa Parròquia Amiga de la Infància i establir la forma com això es durà a terme. La signatura ha anat a càrrec de la cònsol major, Rosi Gili, i la presidenta d'Unicef, Laura Álvarez.

Amb aquest acord, la corporació ratifica el seu compromís a implementar un pla d'acció per garantir els drets dels infants. Entre les iniciatives recollides hi ha el manteniment i ampliació, sempre que sigui necessari, de les prestacions socials adreçades als menors, com ara exoneracions d'escoles bressol, activitats de lleure, Escaldes-estiu, tallers i activitats esportives i culturals, o material escolar, esportiu i cultural.

Així mateix, Escaldes preveu continuar realitzant millores als carrers amb la instal·lació de passos de vianants, bandes per limitar i reduir la velocitat, i continuar apostant pel bus a la demanda per oferir una ciutat més segura per als més petits. A més, es compromet a garantir la protecció escolar als infants que assisteixen als col·legis de la parròquia i a desenvolupar un projecte de reforma i adequació dels parcs infantils.

El pla d'acció també inclou treballar en la detecció i derivació dels menuts en possible situació de risc o vulnerabilitat en els recursos de guarda, lleure, esports o culturals que ofereix el comú. I preveu promoure accions socioeducatives a través dels educadors de carrer per detectar menors en situacions de risc i oferir-los acompanyament i orientació escolar o laboral.

Des de la corporació també informen que hi ha altres aspectes relatius al pla d'acció fan referència al consell dels infants, la promoció de les activitats intergeneracionals, la divulgació de la Convenció sobre els drets de l'infant a les escoles bressol i activitats de lleure, i el suport a mares i pares en la criança dels infants amb l'escola de pares i mares.

La durada del conveni és de tres anys. Abans de la seva fi, el comú i Unicef definiran la renovació de la següent col·laboració. El programa Ciutat Amiga de la Infància està adreçat a qualsevol comunitat compromesa amb el compliment dels drets de les nenes, els nens i els adolescents d'acord amb la Convenció sobre els drets de l'infant, la qual va ser signada per Andorra l'octubre del 1995 i va entrar en vigor el febrer del 1996.

Aquesta recull el dret a l'alimentació, a ser cuidat i estimat; el dret al respecte; el dret a un nom i una nacionalitat; el dret a anar a l'escola, el dret al joc; el dret a donar la seva opinió; el dret a la igualtat; el dret d'estar protegit de la violència; la protecció contra l'explotació; i la protecció contra la participació en els conflictes armats.