Els escolars de Sant Julià escullen els representants del 14è Consell d'Infants

Sant Julià de LòriaPer catorzena edició consecutiva, els nens i nenes de les escoles andorrana i francesa de Sant Julià de Lòria han celebrat aquest dilluns a la tarda les eleccions per escollir els representants del Consell d'Infants d'aquest curs. Els escolars han triat sis dels vuit representants que formaran part del consell -dos de l'escola andorrana i quatre de la francesa-, ja que el grup el completen dos alumnes de l'andorrana que ja hi van prendre part l'any passat. Així, les urnes han determinat que, per la banda francesa, els representants siguin Jan Majoral, Aina Quieros, Paula Vidal i Lucia Dias, mentre que Enzo i Arlet Romero seran els encarregats de donar veu a l'escola andorrana.

Segons ha detallat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, la celebració del Consell d'Infants "és una manera d'implicar als més petits de la parròquia en la presa de decisions", ja que aquest fet permet "elevar al ple del comú projectes que per a ells són d'interès" i, per tant, "s'han de tenir en compte". A més, s'ha felicitat que "ja des d'aquesta edat tenen la voluntat d'implicar-se amb la parròquia". Majoral també ha avançat que el següent pas serà dur a terme la sessió constitutiva amb els representants escollits, que tindrà lloc el proper 22 de novembre.

D'altra banda, Majoral també ha posat en relleu el fet de poder recuperar l'esdeveniment en format presencial. "Venir a votar a Casa Comuna, començar a donar a conèixer la institució i els valors de la democràcia és molt important", ha assenyalat. Així mateix, quant a l'execució de les propostes presentades, des de la corporació comunal s'ha assegurat que, sovint, els infants "tenen una visió de la parròquia que moltes vegades nosaltres la passem per sobre i no li atribuïm la importància que mereixen". És per això que Majoral ha indicat que fins al 90% de les demandes presentades "són factibles, realitzables i necessàries".