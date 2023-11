Espanya sol·licita a Andorra informació sobre residències fiscals fraudulentes

Andorra la VellaLes autoritats espanyoles han presentat una sol·licitud formal a Andorra per obtenir informació que demostraria la veracitat de la residència fiscal d'alguns ciutadans al Principat. La petició, que ha generat certa controvèrsia, busca avaluar si els residents estan simulant viure a Andorra mentre mantenen activitats substancials a Espanya.

Segons les autoritats espanyoles, la sol·licitud compleix amb l'estàndard de rellevància previsible i es basa en fets concrets vinculats a una persona física en particular. Es destaca que la petició no és de naturalesa genèrica ni constitueix una "expedició de pesca" o "fishing expedition," sinó que s'enfoca en les activitats específiques atribuïdes a l'individu objecte de la investigació.

La sol·licitud argumenta que la font principal d'ingressos de la persona en qüestió prové d'una societat espanyola, on també exerceix com a soci i administrador. A més, es destaca que ha realitzat nombroses transaccions amb targetes de crèdit a territori espanyol, indicant una estada superior als 183 dies a l'any. Altres elements mencionats inclouen la possessió d'habitatges a Espanya, així com la residència del seu cònjuge i fill menor en aquest país. També es destaca el paper com a administrador d'una societat andorrana, que ha assumit un contracte de prestació de serveis prèviament vinculat a l'entitat espanyola.

Malgrat les al·legacions de l'individu afectat i la defensa que es tracta d'una petició aleatòria mancada de motivació adequada, el Tribunal Superior de Justícia ha arribat a la conclusió que la sol·licitud d'intercanvi d'informació en matèria fiscal és pertinente i no constitueix una recerca aleatòria o "fishing expedition." Es recorda que la responsabilitat de fer valer les al·legacions correspon a la persona concernida davant de les autoritats fiscals espanyoles.

Les autoritats andorranes, en aquest sentit, no tenen l'obligació de verificar les declaracions de l'Estat requeridor, destacant que la persona interessada ha de defensar les seves al·legacions davant de les autoritats fiscals espanyoles