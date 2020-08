A l’espera que Govern “corregeixi” l’aforament del 50% del bus lliure

“Tenim feta una petició amb el ministeri des de final de juliol, que s’hauria de revisar el tema de l’aforament, i esperem que sigui abans del 9 de setembre”, que és la data prevista per a l’inici del curs escolar. El president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, no entén el greuge d’Andorra amb algunes ciutats dels països de l’entorn, com Tolosa o Barcelona, on la situació generada per la pandèmia de la Covid-19 és pitjor que al Principat, però en canvi allà “l’aforament és del 100% del transport públic”.



Des de la companyia, que també es dedica al transport d’alumnes, confien que a principi de setembre, abans que es comenci a notar l’increment d’usuaris, “es normalitzarà la situació”. “Marxem sobre la hipòtesi que això estarà corregit, perquè pensem que això ha de tenir canvis”, ha explicat Dallerès a l’ARA, tot i assegurar que la Cooperativa donarà el servei adequat en funció de la capacitat que marqui l’Executiu, que és de qui depèn l’organització del transport escolar.



Des de la Cooperativa Interurbana defensen la implementació de mesures de protecció, com dur la mascareta posada, però no entenen que la restricció en l’aforament dels autobusos, tant d’ús nacional com internacional. “Si agafem el cas del transport internacional, no té massa sentit que un cotxe que creui la frontera vagi ple i en canvi no hi pugui anar un autobús”, diu Dallerès, qui insisteix que abans de la data d’inici del curs “les coses canviaran”.



Actualment, tot i ser època de baix us del transport col·lectiu de persones, Dallerès explica que amb el 50% de l’aforament, “alguna expedició, molt accidentalment, es troba que ha de deixar algun usuari a terra. Si ara estem en període de baixa ocupació, seria difícil imaginar què passaria quan comenci el curs”.



Govern va explica la setmana passada, i aquest dimecres ho ha repetit el ministre Jover, que el transport escolar funcionarà normalment i es considerarà que els alumnes que viatgen sempre en un mateix autobús són un nucli de convivència. Pel que fa als que fan servir el bus lliure, caldrà tenir en compte l’aforament del 50% que hi ha actualment, amb la qual cosa és possible que alguns centres estableixin un decalatge en l’entrada tenint en compte aquestes limitacions de capacitat.



En qualsevol cas, encara hi ha marge per a “corregir”, com reclamen, la limitació d’aforament. La primera oportunitat per saber si es farà o no, serà dilluns, perquè hi ha prevista la compareixença dels responsables de Salut i d’Ensenyament, precisament per respondre a alguns dels dubtes plantejats per la comunitat educativa, les famílies, i ara també els responsables de les empreses dels autobusos escolars.