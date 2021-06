Esport per a tots els públics

Sant Julià de LòriaEsport per a tots els públics. Moguts per aquesta motivació els 187 inscrits al Tomb Lauredià han fet aquest diumenge la caminada popular que té per objectiu fomentar els hàbits saludables entre la ciutadania de totes les edats i donar a conèixer els camins de la parròquia.

El comú de Sant Julià s'ha mostrat satisfet pel gran volum de participants, que ha superat les expectatives de l'organització. Les tres modalitats de circuit -llarg, mitjà i curt- han sortit en grups de 20 persones de la plaça de la Germandat, des d'on se'ls han donat algunes recomanacions abans de començar el recorregut. El director del centre esportiu de Sant Julià de Lòria, Òscar Balcells, ha recalcat que volen difondre "els hàbits saludables a la gent més enllà de l'enfocament competitiu" i que "el Tomb Lauredià és un clar exemple" perquè "al final, el que volem és allunyar-nos de les travesses de muntanya, que estan molt bé, però són d'àmbit competitiu i nosaltres volem oferir un esdeveniment per a tota aquella gent que no vol entrar en aquest àmbit i vol gaudir de la natura". Balcells també ha explicat que els participants, sovint són persones que "moltes vegades els agradaria anar pels camins de muntanya, però no els coneixen i tenen por de perdre's", i el Tomb "els permet fer-los amb senyalització, cobertura d'avituallament, sanitària si ho requerissin", a més d'un lot de menjar. Enguany, per motius sanitaris no s'ha pogut fer l'arrossada habitual, però als participants se'ls ha entregat a l'arribada un lot amb una amanida de pasta, postres i beguda.

La caminada, que s'havia de fer dissabte passat, però es va canviar de data per la previsió de mal temps, ha tornat a la parròquia després que l'any passat no es pogués realitzar per culpa de la pandèmia. El circuit llarg, de 16 quilòmetres, ha passat per Sant Martí de Nagol, Sant Cerni de Nagol, Llumeneres, el coll de la Plana, Sant Romà d'Auvinyà i Aixirivall; El mitjà ha fet 6,5 quilòmetres i ha passat per Sant Iu d'Auvinyà, Aixirivall i pel camí de Bessets de baix; i el curt, de 4 quilòmetres, ha anat fins a Sant Cerni de Nagol.