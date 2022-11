Espot declara que ningú entendria que les empreses no pugessin un 7% tots els sous

Andorra la VellaXavier Espot ha comunicat a través de les xarxes socials que confia en què els empresaris segueixin la recomanació de Govern per augmentar un 7% els salaris de tots els treballadors. El Cap de Govern ha incidit en què l'obligació d'incrementar els sous va del 7% als inferiors a 1.400 euros al 0,5% dels que van de 2.800 a 4.000 euros. I ha deixat clar que "ningú entendria" que la patronal no apugi el 7% a tots els assalariats, encara que no sigui una obligació. Per a Espot incrementar aquest percentatge a tots els salaris és una mostra "del rol exemplar" que s'ha de tenir.