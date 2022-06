Espot demana "sentit comú" per l'ordinació de la vall del Madriu

Escaldes-EngordanyEl líder de l'executiu, Xavier Espot, qüestionat sobre l'afer entorn de l'ordinació a la vall del Madriu-Perafita-Claror, ha fet una crida al "sentit comú" per trobar una solució satisfaci a totes les parts, tot exposant que "el més sorprenent de tot és que, en definitiva, en el fons de la qüestió tothom hi està d'acord i ens estem perdent en les formes". Ho ha comentat durant la celebració de les festa de la parròquia d'Escaldes-Engordany, on ha apuntat que "la vall del Madriu mereix que tothom hi posi el seu gra de sorra per assolir una solució de compromís que satisfaci a tothom", afegint que des del Govern "ho agrairíem i la ciutadania també".

En aquest sentit, ha posat de manifest que l'aprovació d'una ordinació conjunta és necessària, no només per protegir la vall, sinó perquè els motius que van justificar que fos declarada patrimoni immaterial de la Unesco "no s'esvaeixin en el temps i hi hagi una manca d'actuacions". És per aquest motiu, principalment, que ha considerat que "els comuns han de remar conjuntament i fer allò que sigui necessari perquè el territori mantingui l'essència i la idiosincràsia".

Al seu torn, Gili ha destacat que des del comú d'Escaldes-Engordany no s'ha actuat de manera "unilateral" i ha remarcat que sempre han estat oberts al diàleg i a treballar conjuntament a les zones de la vall del Madriu que no són d'administració única. I ha acceptat que li sap greu "que es pugui entendre que tothom estava d'acord amb l'ordinació quan jo havia dit que hi havia una cosa que l'havíem de verificar". "Hem fet el que podíem fer, nosaltres hem regulat el nostre territori", ha asserit.

La mandatària escaldenca s'ha tornat a mostrar oberta al diàleg afirmant que si "l'actitud és bona, nosaltres estem oberts a col·laborar en tot el que es pugui" i ha defensat l'aprovació del reglament que prohibeix l'accés rodat al territori d'administració única de la parròquia al·legant que "ho hem fet perquè no hi hagués la sensació que el territori estava desprotegit".