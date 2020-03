Els establiments ja oberts podran vendre material de papereria i cigarretes electròniques

L'executiu ha aprovat un decret que permetrà que els centres comercials que venen productes de primera necessitat puguin també vendre altres articles com material de papereria i cigarretes de vapor. D'aquesta manera, "s'obre el ventall" de productes que els ciutadans podran tenir al seu abast en aquestes botigues obertes al públic, tal com ha exposat el portaveu de l'executiu, Eric Jover. Qüestionat sobre el fet de si això no pot suposar un greuge comparatiu respecte de les botigues on es venen aquests productes que ara s'autoritzen, i que han d'estar tancades, el ministre ha destacat que segurament hi ha molts negocis que estan sent perjudicats per la situació actual però ha emfasitzat que l'executiu el que valora és el vessant sanitària de contenir el contagi. "Des del punt de vista econòmic segurament rebrem crítiques però el que s'imposa és el sanitari".

Un altre dels decrets aprovats servirà perquè les farmàcies puguin distribuir mascaretes quirúrgiques als col·lectius vulnerables com la gent gran, aquells amb patologies prèvies i per a casos i positius. Aquesta dispensació de les mascaretes que el Govern donarà a les farmàcies es farà de manera gratuïta però hi haurà d'haver "un registre per identificar les persones i les quantitats". Jover també ha remarcat que la plataforma en què les persones que sospitin o que tinguin el coronavirus podran exposar els seus casos es posarà en marxa en les properes hores.

Jover també ha explicat que aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, i la titular de Turisme, Verònica Canals han mantingut una trobada amb representants del sector hoteler per abordar les demandes que havien posat sobre la taula. Jover ha destacat que els diferents punts de vista del sector respecte de les mesures impulsades pel Govern són més una qüestió de "tempos que de tipologia" de les solucions plantejades i en aquest sentit, ha manifestat que els hotelers veuen més la situació a mitjà termini mentre que el Govern ha impulsat un primer paquet de mesures destinades a resoldre el problema actual. "Nosaltres enfoquem el problema per fases i anem pas a pas", ha dit Jover.

Interpel·lat sobre la demanda d'Units pel Progrés d'Andorra (UPA) que es rebaixin els sous dels càrrecs polítics, ha manifestat que en aquesta primera fase no està sobre la taula i que en una segona fase es podria estudiar.

Jover també ha manifestat que la policia ha constatat dues infraccions més entre empreses que incompleixen la prohibició d'obertura i també ha volgut agrair el volum de donacions que està rebent l'executiu tant a través dels comptes oberts com del telèfon solidari 828. Així, ha detallat que través dels comptes s'han recollit 86.000 euros i que el telèfon ha rebut 9.973 SMS que han permès recaptar 19.964 euros.