Estimat i deixa’t estimar

La salut sexual femenina és un aspecte fonamental del benestar integral de les dones. Avui dia, conceptes com el plaer de la dona o la masturbació femenina ha deixat de ser un tema tabú. Se’n parla obertament i no només en cercles íntims. I és que els orgasmes femenins són una expressió natural de plaer sexual i poden ser experimentats de diferents maneres. Algunes dones experimenten orgasmes clitorians, estimulant el clítoris, que és una zona altament sensible del cos femení. A continuació coneixerem els juguets sexuals femenins més ben valorats.

L’estimulador de clítoris Satisfayer Sweet Treat Spinnator brinda una experiència única gràcies a les estries giratòries que proporcionen una exitació suau i intensa a la vegada. Un juguet que amb el seu acabat impermeable es pot usar de forma segura sota l’aigua.

També entra en joc el succionador de clítoris Mia Rose que permet arribar a l’orgasme ràpidament. El seu disseny en forma de rosa, com el seu nom indica, és completament discret fet que el pots portar amb tu a tot arreu.

En el cas que es vulgui un plus de diversió i emoció (també en parella) que millor que l’Ou vibrador amb control remot. Un objecte discret que et farà sortir de la monotonia.