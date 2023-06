Estrena banyador en el teu primer bany de temporada

Els dies de calor es fan esperar, però això no atura les ganes d'estiu que té la gran majoria. Aquests darrers dies, el termòmetre no ha passat dels dotze graus i la neu encara fa acte de presència a les cotes més altes del país. Aquesta situació fa que molts vagin pensant a marxar, durant el cap de setmana, cap a altres indrets a la recerca de sol i platja. I per anar fent boca, a la planta baixa de Pyrénées Andorra s'ha recreat un espai perquè et vagis ambientant.

Els grans magatzems han convertit el centre de la planta zero en un espai refrescant on trobaràs totes les novetats en moda bany i accessoris. Les últimes tendències en banyadors de dona, home i nena i nen les tens exposades a Pyrénées Andorra.

Enguany els escots són protagonistes en els banyadors de dona. Ho veiem en la prestigiosa firma Maryan Mehlhorn especialitzada en roba de bany i platja. Tal com es ressalta des de Maryan Mehlhorn, 'la identitat de la marca ha evolucionat constantment al llarg dels anys, s'ha mantingut sempre fidel al seu nucli incomparable: fusionar la moda contemporània amb els més alts estàndards de qualitat'. Les altres tendències en banyadors i bikinis de dona pasen per les asimetries que es veuen en els 'cut outs' com veiem també en firmes com Dolores Cortés i Woman Secret.

En homes la cosa no és tan complicada, però les tendències també importen. Les firmes MC2 SaintBarth, North Sails i Fedeli són els que marquen la pauta a Pyrénées Andorra amb els seus banyadors amb motius més mariners. En aquest cas, els homes es deixen portar més pels colors i per la comoditat.

Finalment, els més petits també disposen del seu racó per poder triar el banyador d'aquest estiu. Això sí, tots ells seguint les tendències dels més grans.

Les marques punteres en moda de bany les trobaràs presents a la planta baixa de Pyrénées Andorra on també tens disponible diferents propostes en accessoris que t'ajudaran a acabar de completar un look ideal per anar a la platja o piscina.