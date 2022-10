Un estudi d'Assandca ratifica la necessitat de crear al país un registre oficial sobre pacients de càncer

Andorra la VellaUn estudi impulsat per Assandca, l'associació andorrana contra el càncer, calcula que els casos de càncer que es detecten cada any al Principat podrien ser més de 440, segons ha informat RTVA. L'associació demana la necessitat de comptar amb un registre oficial sobre pacients de càncer al Principat. El president d'Assandca, Josep Saravia, assegura que les xifres amb les quals treballa el Govern disten de ser reals.

A més, les autoritats espanyoles avancen que aquest any podria ser especialment dolent pel que fa a la detecció de nous casos. El motiu que explica aquesta alerta és que durant la pandèmia el focus es va posar en combatre la pandèmia. Mentre això passava, molts pacients no van poder fer-se les proves pertinents per confirmar o descartar si tenien la malaltia.