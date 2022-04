Exclusivitat al quadrat a l'espai Gallery

Andorra la VellaLa reconeguda botiga de 'prêt-à-porter' Gallery Andorra disposa de les marques de moda més exclusives que es poden trobar al país. Però encara hi ha un espai, a la primera planta de Pyrénées Andorra , que eleva aquesta exclusivitat al quadrat: el córner de Gallery. Gràcies a l'acord que el grup andorrà va tancar amb el prestigiós establiment, aquest disposa d'un gran espai a la secció de moda de dona on hi ha marques prèmium que ni tan sols s'aconsegueixen a la botiga d'Andorra la Vella.

Quines són les marques?

Ganni: la firma de moda familiar sorgida a Dinamarca i creada pel matrimoni Ditte Reffstrup i Nicolaj Reffstrup. L'estil escandinau 2.0. és la base sobre la qual es construeix la identitat de la marca, que aposta per una existència responsable basada en la sostenibilitat, la igualtat de gènere i el consum responsable. Diane Von Furstenberg: Aquesta dissenyadora és una de les figures més destacades de la moda nord-americana. Amb un estil refinat i pràctic, és famosa per la invenció de peces revolucionàries, al marge dels codis de la moda 'prêt-à-porter' de luxe, com per exemple, el llegendari 'wrap dress' o el vestit creuat. Mes demoiselles: La firma francesa, creada per la dissenyadora Anita Radonavic l'any 2006, presenta 'looks' amb un marcat aire boho romàntic. Fets amb teixits de primera qualitat i confecció supercuidada, les seves col·leccions estan plenes de peces romàntiques inspirades en els anys 70, creant un estil femení, delicat i bohemi. Self Portrait: Fundada per Han Chong l'any 2013, és una firma de moda marcada per la seva contemporaneïtat. Les seves col·leccions inclouen vestits de còctel, jaquetes d'estil androgen i tops i camises amb talls estructurats. La creativitat de Chong es concentra en la fusió de detalls clàssics amb l''street-style' donant lloc a un look extremadament modern.

A més a més, a tots dos espais comparteixen algunes marques, així que vagis a Gallery com a Pyrénées Andorra podràs trobar les darreres col·leccions d'Isabel Marant Etoile, Tory Burch, Aspesi, Theory, Fabiana Filippi, Joseph, Frame denim, Michael Stars, Stuart weitzman, Mou, Faliero sarti, Vince, Army by Yves salomon, Yves salomon, Forte Forte, MSGM, Wafflie i Parosh. I de la mateixa manera que Gallery Andorra ha incorporat recentment moda infantil i masculina, el córner de Gallery de Pyrénées Andorra també s'ha adaptat a la demanda dels seus clients i ha creat espais de moda adolescent, infantil i nadó.