Èxit de l'OTSO Travessa d'Encamp que vol continuar creixent en la 40a edició

EncampClou la 39a edició de l'OTSO Travessa d'Encamp amb les proves de 21, 12 i 7 quilòmetres. La plaça dels Arínsols ha estat l'escenari de les sortides i les arribades d'aquest diumenge, així com de les entregues de premis de les diferents proves que s'han disputat aquest cap de setmana. El conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavi Fernàndez, s'ha mostrat molt satisfet per com s'ha desenvolupat el cap de setmana i ha volgut agrair, a banda dels corredors, a tots els encampadans que s'han acostat a veure l'esdeveniment. L’edició d’enguany finalitza amb èxit de participació, amb 1.000 inscrits. A més, ha indicat que a partir d'aquest dilluns ja toca pensar en l'edició de l'any vinent que serà la número 40 i, per tant, "serà molt especial". En aquest sentit, Fernàndez ha emfasitzat que l'OTSO ha de seguir creixent. "És la nostra cursa, la més antiga dels Pirineus", ha recordat, assegurant que volen que creixi però a poc a poc. "No ens hem de precipitar i a partir d'aquí, hem de veure quines possibilitats tenim i seguir endavant", ha expressat.

En categoria masculina de la mitja marató de 21 quilòmetres que ha arrencat a les 9 hores, la més exigent d'aquest diumenge, Isaac Barti, del Club Natació Olot, ha estat el guanyador amb un temps de 2 hores 23 minuts i 12 segons. Han completat el podi Gabriele Gazzeto i Jean Michel Balaven. Pel que fa a la categoria femenina, la vencedora ha estat Irati Azkargota del club Bloc CAFè amb un temps de 2 hores 54 minuts i 2 segons. Ester Casajuana i Jeanne Cros han quedat en segona i tercera posició respectivament. Aquesta mitja marató ha estat la prova amb més participació de tot el cap de setmana amb 334 corredors.

La segona cursa d'aquest diumenge, que ha arrencat a les 9.45 hores del matí, ha estat la de 12 quilòmetres amb victòries kenianes tant en homes com en dones. Ayub Kiptum ha estat el vencedor amb un temps d'1 hora 7 minuts i 23 segons, seguit de Roger Comellas i Sergi Garcia. En categoria femenina, Rabecca Chepkwemoi amb un temps d'1 hora 30 minuts i 5 segons ha pujat al més alt del podi, que l'han completat Anna Fernandez i Mercedes Arcos.

Finalment, la prova de 7 quilòmetres, en la qual ha pres part el conseller d'esports encampadà, ha tingut a Timothé Paradis com a guanyador que ha fet el recorregut amb 41 minuts i 47 segons. A continuació, han arribat Damià Iglesias i Joan Lluch. D'altra banda, Paqui Miranda amb un temps de 52 minuts i 43 segons ha estat la guanyadora en categoria femenina, seguida de Jennifer Baeza i María Pastro.

En l'entrega de premis també ha participat el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, qui ha destacat la importància que tenen aquestes curses per la quantitat de gent de fora que porten. Concretament, en l'OTSO, al voltant d'un 75% dels assistents són de l'estranger. D'aquesta manera, els participants "valoren molt el paisatge que es troben" i aquesta gent parlarà de la cursa i d'Andorra, ha manifestat Torres, assegurant que molts repetiran tornant a visitar el país o tornant-se a apuntar a futures proves. "Que la major part puguin ser participants de fora ens interessa a tots per l'activitat econòmica que generen al país", ha afegit.