Expulsen del país de matinada part dels treballadors peruans acomiadats

Andorra la VellaLorenzo Castillo, president de l’associació ‘Peruanos en Andorra’, ha denunciat que aquesta passada nit ha començat a rebre trucades desesperades de treballadors peruans que es trobaven al país i li deien que s’havien vist obligats a acceptar un ultimàtum de l’empresa i que havien estat traslladats a l’aeroport de Barcelona en plena matinada, segons informa RTVA. Hi hauria uns 18 treballadors afectats. Castillo ha confirmat que en la meitat dels casos se’ls va facilitar passatge cap al Perú i la resta han estat enviats a Portugal. El president de l’associació qualifica l’acte de “criminal” i fa una crida perquè les autoritats del país actuïn amb contundència contra l’empresa que els va portar a Andorra. A més, Castillo denuncia que fa fies que se sent observat per unes persones que segueixen els seus moviments. Concretament, fa responsables el director i l’encarregat de l’empresa de les conseqüències que podria patir.