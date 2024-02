Expulsions a una escola per alterar imatges amb intel·ligència artificial per mostrar companys despullats

Andorra la VellaLa policia està investigant un cas on les imatges de menors s'han alterat amb intel·ligència artificial per fer veure que estan despullats. La policia ha confirmat que s'està investigant tant l'origen de com es van gravar com el procés de compartir-ho a les xarxes socials. Andorra Televisió recull que el centre escolar on assisteixen els afectats va expulsar cinc dies el noi que va ser identificat com el que va crear les imatges per IA on es veien els companys despullats. El noi que va difondre les imatges a les xarxes ha estat expulsat un dia. La direcció del centre escolar va alertar la policia de la situació i el cas es troba en mans del grup de delictes tecnològics.