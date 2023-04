Les falles valencianes arriben a Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella es prepara per a tres dies intensos d’activitats populars per celebrar la Festa de les Falles de València en el marc del programa que impulsa Fallers pel Món, l’entitat que cada any trasllada la festa fora de la Comunitat Valenciana. S’espera que milers de valencians arribin per a la celebració de la seva festa tradicional fora de la seva comunitat.

Des d’aquest divendres a la tarda, amb el concurs de paelles a l’envelat de l’aparcament del Parc Central, fins diumenge a la nit, quan es cremi la falla que s’ha creat expressament per a Andorra la Vella, els carrers de la capital acullen una quinzena d’actes populars i tradicionals de la cultura valenciana. Entre d’altres, es viurà una mascletà, la desfilada de Moros i Cristians, una fideuà i una paella popular, o una cercavila d’ofrena floral a l’avinguda Meritxell amb centenars de falleres.

L’aparcament del Parc Central serà un dels punts on es concentraran les activitats d’un esdeveniment que ha convocat més de 3.000 valencians que es desplaçaran a Andorra expressament per a la festa. A principi d’aquesta setmana van començar les tasques de muntatge de l’envelat, que ocupa dues terceres parts de l’aparcament i que inclou també el perímetre de seguretat corresponent. Un terç del pàrquing (més de 150 places) queda obert i operatiu per als usuaris que hi vulguin estacionar (l’accés s’ha de fer exclusivament pel carrer Pere d’Urg).

També, des de demà divendres i fins diumenge, l’aparcament d’autobusos Centre ciutat, on s’emplaçaran el castell de focs d’artifici de dissabte al vespre i la mascletà de diumenge al migdia, quedarà tancat als usuaris.

A més, mentre tinguin lloc les activitats populars al carrer, com la crida des del balcó de casa comuna de dissabte al migdia, la cercavila d’ofrena floral de dissabte a la tarda o la desfilada dels Moros i Cristians de diumenge al migdia, hi haurà afectacions puntuals de trànsit al pas de les comitives.

En paral·lel, des d’aquest dimarts ja s’han començat a repartir els tiquets gratuïts per participar en les activitats populars que es duen a terme a l’envelat i que tenen aforament limitat per motius de seguretat, com la paella i fideuà populars i la degustació de l’Aigua de València. Fins avui s’han repartit més de 300 tiquets dels 600 totals que hi ha disponibles. La recollida de tiquets es pot fer fins demà divendres a l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda i durant el cap de setmana a l’envelat de l’aparcament del Parc Central.

L’edició més multitudinària

Ara fa tot just tres anys que Andorra la Vella va acollir la festa de les Falles de València que organitza Fallers pel món. L’edició del 2019 va ser la més multitudinària i que més repercussió va tenir en els deu anys de vida de les trobades dels Fallers pel Món, amb més de 3.000 valencians desplaçats durant tres dies al Principat. És per aquest motiu, de fet, que l’entitat ha decidit, per celebrar el seu desè aniversari, repetir destinació i tornar a Andorra la Vella.

El Comú d’Andorra la Vella dona suport a la iniciativa i valora especialment la data de la celebració de les Falles de València pel retorn econòmic que suposarà per al teixit hoteler, de restauració i comercial de la parròquia. Aquest esdeveniment multitudinari arriba a la capital el cap de setmana següent de Pasqua, en un moment en què baixa l’afluència turística.

El programa es pot consultar a l’enllaç següent: https://www.andorralavella.ad/comu/sites/default/files/falles_valencia_23_x_web.pdf