Andorra la VellaEl copríncep francès, Emmanuel Macron, ha anunciat cinc categories d’acció en les quals els responsables europeus han acordat invertir recursos, entre elles la ciberdefensa i la coproducció d’armes i municions a Ucraïna.

Durant la Conferència de Suport a Ucraïna celebrada a París, Macron ha afirmat: “Avui no hi ha consens per enviar tropes terrestres, però en la dinàmica no s’ha d’excloure res. Farem tot el necessari perquè Rússia no pugui guanyar aquesta guerra.”

El president de la República Francesa ha destacat la importància de les municions i ha defensat la necessitat d’arribar al final de les existències disponibles. En definitiva, ha defensat la importància d’impulsar accions per a la derrota de Rússia i la seva expansió territorial, assegurant que “Rússia continua la guerra i la seva conquesta territorial contra Ucraïna però també contra tots nosaltres en general”.