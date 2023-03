Fas o et fan la mona?

El dia de la mona de Pasqua ens indica que els dies de Setmana Santa s'acaben, però cal assenyalar que l'acabem de la manera més dolça possible. No obstant això, la celebració de la mona de Pasqua és una tradició que acumula segles d'història i que ha anat evolucionant al llarg del temps.

La mona tradicional, la de tota la vida, és un pastís en forma de tortell (semblant al tortell de reis quant a forma), empolsinat de sucre i amb ous durs. El nombre d'ous de cada tortell venia donat per l'edat del nen a qui es regalava la mona. Tants anys de la nena o nen, tants ous durs havia de tenir el tortell. Una tradició que es mantenia any rere anys fins que l'infant rebia la primera comunió. Però amb el pas dels anys, els pastissers van voler innnovar i van introduir les figures de xocolata.

